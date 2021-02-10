İşsizlik emaresi göstermiyorsa işsiz değil!

SAMANYOLUHABER- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılı kasım ayında işsizlik yüzde 12,9'a geriledi.





15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.





TÜİK işsizlik grafiğindeki düz çizgi ne kadar gerçekçi olduğuna dair hayli ipucu veriyor.





İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.





GERÇEK İŞSİZLİK NEREDEYSE İKİ KATI





Ancak iktisatçılar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında lokanta, kafe ve restoranlar başta olmak üzere yüz binlerce iş yerinin kapalı olduğu bir dönemde işsizlikte düşüş olamayacağının altını çiziyor.





TÜİK'in iş bulma ümidini kaybedenleri ne eğitimde ne de istihtimda olanları işsiz saymadığına işaret eden iktisatçılar Türkiye'de geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27'yi bulduğunu belirtiyor.