Samanyolu Haber /Ekonomi / İşsizlik Fonu eriyor /11 Haziran 2020 13:35

İşsizlik Fonu eriyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında bütçede kaynak kalmadığı için İşsizlik Fonu'na yükleniyor.

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Korona salgınında faaliyetini durduran ya da düşük kapasite ile çalışan işletmelere verilen kısa çalışma ödeneği desteği İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Fondaki para bir ayda 6 milyar TL'ye yakın azaldı. Fonun büyüklüğü mayıs ayında 127,3 milyar liraya indi. 

Fonun nisan ayı sonundaki varlığı 133 milyar 223 milyon TL düzeyindeydi.

Mayıs ayında önceki dönemden devam edenler ile birlikte 530 bin kişiye işsizlik sigortası toplam 656 milyon 40 bin TL işsizlik sigortası ödemesi yapıldı.

3 MİLYON KİŞİ İŞSİZLİK MAAŞI İLE AYAKTA DURDU

Mayıs ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 3 milyon 91 bin kişi için yapılan kısa çalışma ödeme tutarı 5 milyar 155 milyon TL oldu.

Nisan ve mayıs 2020 dönemlerinde 1 milyon 358 bin kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda toplam 1 milyar 702 bin TL ödeme yapıldı. 

İşsizlik maaşı için müracaat edenlerin sayısı 2019 yılına kıyasla ikiye katlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre mart ayında işsizliği yüzde 13,2'ye geriledi. 

TÜİK işsizliğin şubatta da azaldığını belirtmişti. 
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