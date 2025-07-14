İşsizlik fonunu işsizler dışında herkesin kullanımı arttı:Yüzde 50

Halk TV'nin haberine göre, 14 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen amaçlar doğrultusunda, İşsizlik Fonu gelirlerinin kullanım oranı yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltildi. Böylece bir önceki yılın prim gelirlerinin yarısı, belirlenen sosyal ve istihdam politikaları için kullanılabilecek.





4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında İşsizlik Fonu’nun kuruluşunda açıklana kullanımı amaçları şu şekilde:" İş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak,Çalışanların mesleki niteliklerini geliştirmek,Teknolojik değişim nedeniyle işsiz kalabilecek bireyleri farklı alanlara yönlendirmek,İstihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirleri hayata geçirmek,İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak,İşgücü piyasasına yönelik araştırma ve planlama çalışmaları yapmak"Ancak alınan oransal arttırım kararına Ekonomist İnan Mutlu amacına uygun kullanılmadığını belirterek tepki gösterdi:Mutlu şunları kaydetti:"İşsizlik Sigortası Fonu da iyice arpalığa döndü.işsizler dışında her şeye kullanılmaya devam ediyor.İlk 5 ayda işsizlik maaşına başvuranların sadece yüzde 48'i ödeme alabildi.İşsizlere ödeme şartları genişletileceğine bakın ne yapıyorlar....2025 yılı itibarıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kullanılabilecek gelir oranı yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.Yeni oran, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirlerin yanı sıra işgücü piyasasına yönelik hizmetlerin finansmanında kullanılacak"Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre fondan finanse edilmek üzere görev yapan sözleşmeli personelin ve bu personelden kurum kadrosuna atananların mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler de bu kaynakla gerçekleştirilecek.