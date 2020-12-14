"İşsizlik, iflas, tsunami gibi... İş çok ciddi"

Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan CHP’li Kesici, şunları kaydetti:







“Ekonomik buhran: Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu tabiri Türkiye'de ilk kullanan siyasetçi oldu. Bu buhran kelimesi sadece ABD'de, 1929-1932 arasında yaşanan ekonomik buhran için kullanılmıştı. Yaşananların geleceği yer, ekonomik kriz değil ekonomik buhran! Sosyal huzursuzluk. Tsunami halinde yaşanacak. İşsizlik, iflas, yoksulluk hepsi tsunami gibi gelecek. 1929 buhranı gibi 2021 ekonomik buhranı yaşanacak!”





“Tsunami gelince sadece bizi götürmeyecek ki…”





“Bu hükümetin düşmanı değiliz… Tabloyu daha kötü göstermek için söylemiyorum bunları. Somut durum var: Tsunami gelince sadece bizi götürmeyecek ki… Hükümeti de götürecek. İşsizlik geldiği zaman AKP'li ya da CHP'li diye ayırmayacak! Kulak verin! Kulak vermezlerse… Biz CHP olarak ‘Ekonomi Masası' kurduk. 10'dan fazla üyesi var. Ben dahil devlette müsteşarlık yapmış, ekonomi bürokrasisinden, tarım sektöründen, KOBİ'lerden, turizm sektöründen arkadaşlar var. İş dünyasıyla toplantılar yapıyoruz. Ey iş dünyası, vatandaş… İktidar bu sorunları çözemezse biz CHP olarak huzurunuza geldik ve biz çözeriz!”





“İş çok ciddi”





“İş çok ciddi. Bunu çok ciddiye al ve tedbirleri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın taktığı Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi pembe gözlükle görme! Derdim bu!”





“Bu ateşe kar dayanmaz, can dayanmaz!”





Topladığımız vergi 220 milyar lira. Faiz borcuna ödediğimiz 180 milyar lira! Bu ateşe kar dayanmaz, can dayanmaz! Canlarından basa basa vatandaşından topladığın vergiyi sadece faize veriyorsun. Bu devam edemez! Böyle bir ekonomik yapı olmaz.”





Dış borç: Faizini ödemek için dış borç alıyoruz





“Dış borcu, dış borç alarak döndürüyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Faizini ödemek için dış borç alıyoruz. Türkiye'nin dışarıdaki itibarının sıfırın altına doğru inmiş olması, kurun yükselmesinin asıl nedeni bu! Dış borcun faizini bile ödeyebilmek için yeniden borçlanma yapıyorlar. Söylediklerimi özetliyorum… Bütçenin faizi, 180 milyar lira, Merkez Bankası rezervi: -47 milyar dolar. Borcun faizini bile ödeyebilmek için yeniden dış borç alıyorsak ne olur? Bu ülkeyi götürür duvara toslatır… Ülkeyi de şirketleri de insanları da uçurumdan atar.”