İşsizlik intiharı!

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak (28), dün gece yaya üst geçidinden D-100 karayoluna atladı. İşsiz olduğu öğrenilen Adak'ın ekonomik sıkıntılar sebebiyle intihar etmiş olabileceği iddia edildi.





Dün gece yarısı İzmit D-100 kara yolu üzerinde Fatma Seher Hanım Üst Geçidi'nde bir kişinin, köprüden atlayıp intihar ettiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti.





Tugay Adak olduğu belirlenen kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Adak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.