İşsizlik kronikleşiyor: 1 yıldan uzun süreli işsiz sayısı yüzde 341 arttı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım ayına ilişkin kayıtlı işsiz sayılarını yayımladı. Buna göre kasıma yı itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 1 yıl öncesine göre 730 bin kişi artarak 4 milyon 26 bin kişiye yükseldi. Böylece kayıtlı işsiz sayısı her gün ortalama 2 bin kişi artmış oldu.





Diğer yandan İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı özellikle geçen yıl yaşanan kur şoku ve ardından yükselen faizlerin etkisiyle sert şekilde yükselmişti. Ancak yaz aylarının gelmesiyle beraber tarımda, turizmde ve inşaatta yaşanan mevsimsel hareketliliğin etkisiyle işsiz sayısındaki artış durdu. Bu nedenle İŞKUR’da ki kayıtlı işsiz sayısı yaklaşık 5 aydır 4 milyonun hemen üzerinde seyrediyor. Ancak işsiz sayısında artış hızı düşmekle beraber sayı düşmüyor, işsizlik kronikleşiyor. Bu nedenle İŞKUR verilerindeki uzun süreli işsizlere mercek tuttuk. Buna göre işsizlik verileri içinde uzun süreli işsizler giderek ağırlık kazanıyor. Fakat işsizlik maaşı en fazla 300 gün boyunca veriliyor.





1 YILDAN UZUN SÜREDİR İŞ ARIYORLAR





İŞKUR’un geçen yılın kasım ayına ilişkin raporuna göre toplam 3 milyon 296 bin kayıtlı işsiz bulunuyordu. Bu işsizlerin 157 bin 137’si uzun süreli işsiz olarak tanımlanan 1 yıl ve daha uzun süredir iş arayanlardan oluşuyordu. Böylece geçen yıl işsizlerin yüzde 4,7’si uzun süreliydi.









Buna karşılık bu yıl kasım ayına gelindiğinde toplam kayıtlı işsiz sayısı yüzde 22 artmasına rağmen bu işsizlerin içindeki uzun süreli işsizlerin sayısı yüzde 341 artış gösterdi. Böylece 2018’in kasım ayında 157 bin 137 olan sayı bu yılın kasım ayında 694 bin 282’ye yükselmiş oldu. Bu durumun altında istihdam yaratma yeteneğini kaybetmiş ekonomik yapı bulunuyor. Zira özellikle sanayi istihdamını gerçekleştiren küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) borç batağında. Durum böyle olunca KOBİ’ler yeni istihdam yaratamıyor.





Bu yıl itibariyle 694 bin 282 kişi olan uzun süreli işsizler içinde gençlerin sayısı göze çarpıyor. İŞKUR verilerinden yaptığımız hesaplara göre uzun süreli işsizlerin yüzde 67’sini 15 ile 34 yaş arasındaki yurttaşlar oluşturuyor. Böylece büyüyen genç nüfusun istihdama dahil olma umudu giderek azalıyor.





GENÇLERDE DURUM DAHA VAHİM





15 ile 34 yaş arasında 1 yıldır uzun süredir işsiz olanların sayısı bu kasım ayı itibariyle 463 bin 563 kişi. Öte yandan bu sayı geçen yıl kasım ayında sadece 97 bin 100 kişiydi. Ortaya çıkan resmi veriler işsizliğin özellikle gençlerde yapışkan hale geldiğinin de kanıtı niteliğinde. Zira uzun süreli işsiz sayısı 1 yılda yüzde 341’lik artış gösterirken, yaş aralığı 15-34 ile sınırlandırıldığında artış oranı yüzde 377 olarak gerçekleşmiş durumda.





Peki 694 bin 282 kişilik uzun süreli işsizlerin eğitim durumu nedir? Bu sorunun cevabı ülkenin ünviersite mezunlarının içinde bulunduğu karanlığı da gözler önüne seriyor. İŞKUR verilerine göre bu kişilerin yüzde 17’si yani 119 bin 565 kişi en az 1 lisans bölümünü bitirmesine rağmen 1 yıldan uzun süredir İŞKUR’a kayıtlı. Geçen yıl kasım ayında bu sayı sadece 20 bin 940’tı. Böylece geçen 12 ay içinde uzun süreli üniversite mezunu işsiz sayısındaki artış oranı yüzde 470 oldu. Diğer yandan uzun süredir kayıtlı işsizler içinde başı sayısı 247 bin 48 olan ilkokul mezunu işsizler çekiyor.