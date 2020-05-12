İşsizlik patlaması: 3,2 milyon kişi...

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) açıkladığı nisan ayı İşsizlik Sigortası verilerine göre mart ve nisan aylarında 533 bin işsiz işsizlik maaşı için müracaatta bulundu. Şubatta 118 bin olan başvuru sayısı nisanda 312 bin yükseldi.





Çalışma ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, işsizlik müracaatında bulunanlara kayıt dışı çalışanlar ile son üç yılda 600 gün çalışması olmayan sigortalı işçilerin dahil olmadığını vurguladı.







EN AZ 1 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI





Çelik, şahsi Twitter hesabında, “Mart ve nisan aylarında işten çıkarılan işçi sayısının en az 1 milyon olduğunu düşünmek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.





Kısa çalışma ödeneği için dilekçe veren 3,5 milyon kişiden sadece 2,7 milyon kişiye ödenek verildiğini belirten Çelik, “Ancak 1.168 TL ücretsiz izin ödeneği henüz başlamadı.” dedi.





İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği alan işçi sayısı toplamının 3,2 milyon kişi olduğunu belirten Çelik, “Bu sayıya kayıtsız işçiler, işsizlik sigortası fonundan yararlanamayanlar dahil değil. 65+ ve 15-17 arası çalışanlar da bu sayıya dahil değil. Esnaf ve kendi hesabına çalışan da bu sayının dışında. Buzdağının nisan ayında görünen kısmı 3,2 milyon istihdam kaybı.” diye yazdı.





İŞKUR’un nisanda 2,7 milyon işçiye kısa çalışma, 600 bin işçiye de işsizlik maaşı ödediğini belirten Çelik, ödenen tutarın sadece 4,8 milyar TL olduğunu, yani işçi başına yaklaşık 1.450 TL düştüğünü aktardı.





İŞVERENE 6,5 MİLYAR TL, İŞÇİYE 2,5 MİLYAR TL





İşsizlik Fonu'nun toplam varlığının 132 milyar TL'den 129,5 milyar TL'ye gerilediğini ifade eden Çelik, “Fonda sadece 2,5 milyar azalma olmuş. Ancak Fon bu arada boş durmamış ocak-nisan döneminde işverenlere kaşla göz arasında 6,5 milyar TL teşvik vermiş." dedi.





İşçilerin gerçek anlamda kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadığını belirten Çelik, "3,3 milyon işçiye ödeme yapılmasına rağmen fon varlığı sadece 2,5 milyar azaldı. Fon yine cimri davrandı. İşçilere en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere ücretlerine paralel olarak nakdi ücret desteği verilebilir.” ifadelerini kullandı.

