İşsizlik rakamlarına bir de buradan bakın!

TÜİK, 2020 yılına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Türkiye’de geçen yıl işsiz sayısı 4 milyon 61 bin olarak kayıtlara geçti. İş aramayan ama çalışmaya hazır olanları da eklediğinizde rakam 8 milyon 279 bine çıkıyor. TÜİK’e göre binlerce işyerinin kapandığı 2020 yılında işsizlik oranı ise yüzde 13,2’ye düştü. DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 2020 yılında 2 milyon 416 bin kişi artarak 7 milyon 222 binden 9 milyon 638 bine yükseldi. 2019’da yüzde 20,7 olan geniş tanımlı işsizlik oranı 2020 yılında 27,4’e çıktı.







TÜİK’e göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.





İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile %42,8 oldu. İşgücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık azalış ile %49,3 olarak gerçekleşti.





TÜİK’E GÖRE 4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ





15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak %25,3, istihdam oranı ise 3,9 puan azalarak %29,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5,3 puanlık azalışla %39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 2,3 puanlık artışla %28,3 seviyesinde gerçekleşti.





DİSK-AR: İŞSİZ SAYISI 12 MİLYONU AŞTI





DİSK-AR da dün İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu Yayımlandı. Buna göre Covid-19 etkisiyle yaşanan toplam iş kaybı ve işsizlik (revize) 12 milyon 115 bin. DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı 2020 yılında 2 milyon 416 bin kişi artarak 7 milyon 222 binden 9 milyon 638 bine yükseldi. 2019’da yüzde 20,7 olan geniş tanımlı işsizlik oranı 2020 yılında 27,4’e yükseldi. Kadınlarda 2019’da yüzde 27,3 olan geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 34,8 olarak gerçekleşti. Gençlerde 2019’da yüzde 33,4 olan geniş tanımlı işsizlik oranı 2020 yılında 41,1 olarak gerçekleşti.