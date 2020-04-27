Samanyolu Haber /Ekonomi / İşsizlik ve yoksulluk kuyruğu /27 Nisan 2020 14:46

İşsizlik ve yoksulluk kuyruğu

Dört günlük sokağa çıkma yasağının akabinde İstanbul'de işsizlik maaşı almak için sıraya girenler kilometrelerce uzunluğunda kuyrukta saatlerce bekledi.

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İstanbul'da dört günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından marketler, bankamatikler ve PTT'lerde uzun kuyruklar oluştu.

Avcılar'da e-devlet şifresi almak ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar ucu bucağı görünmeyen bir kuyruk oluşturdu. 

SOSYAL MESAFE DEVRİYESİ UYARDI

Sokakları aşan kalabalıkta polis ekipleri sık sık incelemelerde ve müdahalelerde bulundu. 

PTT şubesinin önünde e-devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi.

Polisler PTT önünden başlayan, Fatih Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi'ne dönen, neredeyse Merkez Camii'ne kadar uzanan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması için sürekli ikazda bulundu.

"Sosyal mesafe devriyesi" evli çiftlere de "Birbirinizden en az 1 metre uzak durun." dedi.

İstanbul Avcılar'da işsizlik maaşı kuyruğunun ucu bucağı görünmedi.

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