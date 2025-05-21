İstanbul 4.2 ile sallandı! Naci Görür'den gece yarısı kritik açıklama

İstanbul deprem korkusuyla yaşamaya devam ediyor. Gece saatlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 23.36'da Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak belirlendi.



Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.



Prof. Dr. Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."



Öte yandan bir diğer deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı paylaşımında, "4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.