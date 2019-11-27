İstanbul’a 180 yeni otobüs alınıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İETT'nin 2020 yılı bütçesi İBB Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi. İETT'nin 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olarak hesaplandı. Bütçe geçen yıla göre yüzde 19.20 oranında arttı. Bütçede yatırım harcamalarına yüzde 9.54 yani 284 milyon 164 bin TL ödenek ayrıldı.







YENİ OTOBÜSLER İÇİN 250 MİLYON LİRA





Yatırım kalemleri 3 maddeden oluştu. Birinci sırada yer alan otobüs ve metrobüs alımı için 250 milyon TL ayrıldı. Metrobüs hattında kullanılmak üzere yüksek yolcu taşıma kapasiteli 50 adet araç, şehir içi ulaşım için de 130 adet solo otobüs alınması planlanıyor.





180 yeni otobüs, öz kaynak ve borçlanma yoluyla alınacak. İETT'nin filosunda şu an 3 bin 70 adet otobüs bulunuyor. Metrobüs filosunda Kadir Topbaş döneminde alınan arızalı çıktıkları için kullanılamayan “Phileas” marka 49 adet araç da yer alıyor. Yatırım kalemlerinin ikinci sırasında yer alan “menkul, gayrimenkul, yapım-bakım-onarım” için 20 milyon 570 bin TL, üçüncü sıradaki “teknolojik altyapı yatırımları” için de 13 milyon 594 bin TL ayrıldı.





İETT GENEL MÜDÜRÜ: METROBÜS ARAÇLARI YENİLENECEK





Meclis oturumunda İETT bütçesini İETT Genel Müdür Vekili Alper Kolukısa sundu. Kolukısa, 2020 yılında 16 kadın sürücünün göreve başlayacağını söyledi. Metrobüs hattında ekonomik ömrünü tamamlamış 300'e yakın aracın yıllar içinde yenileceğini belirterek böylece yüzde 30 kapasite artışı sağlanacağını kaydetti.





Kolukısa, “Mobiett” uygulamasını da “kişiselleştirme, yolculuk değerlendirme, durakta bekliyorum, araç detay ekranı görüntüleme, havalimanlarına ulaşım” özellikleri ile geliştireceklerini açıkladı. Parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından bütçe oybirliği ile kabul edildi.