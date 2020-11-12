İstanbul’a 300 yeni metrobüs alınacak

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının üçüncü bileşimi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan oturumda İETT'nin 2021 yılı bütçesi görüşüldü.







İETT Genel Müdürü Alper Bilgili tarafından meclise sunulan 2021 yılı bütçesi 7 milyar 250 milyon TL olarak açıklandı. Bütçenin 1 milyar 110 milyon lirası borç ile denkleştirildi.





Bütçe oybirliği ile kabul edildi. Bilgili, İETT'nin 2021 yılı hedeflerini anlattığı bütçe sunumunda 2020'de Adalar'da toplu ulaşımın 60 adet elektrikli araçlar ile sağlanmaya başlandığını, halk otobüslerinin sevk ve idaresinin de İETT'ye devredildiğini hatırlattı.





300 YENİ METROBÜS





2021 yılında 300 adet yüksek kapasiteli ve güvenlikli araç satın alarak metrobüsteki mevcut yoğunluğu azaltmayı hedeflediklerini belirten Bilgili “Bu sayede hem ekonomik ömrünü zaten tamamlamış olan mevcut metrobüs filomuzu kısmen yenilemiş hem de yolcularımızın konfor ve güvenliklerini arttırmış olacağız” dedi. İETT filosunda 613 adet metrobüs aracı bulunuyor.





ARALIK'TA BAŞLIYOR





Bilgili, yaklaşık iki ay önce İBB Meclisi'nden alınan yetki ile özel halk otobüslerinin İETT çatısı altında birleştirildiğini belirterek “Önümüzdeki aydan itibaren uygulamaya geçeceğimiz bu yeni model ile tüm otobüslerin yönetimi fiilen birleşmiş olacaktır. Yeni modelin en önemli avantajları ise esnek planlama, hat optimizasyonu, entegre ulaşım, kapasite artışı ve artan yolcu memnuniyeti olacaktır” diye konuştu.





ARAÇ DOLULUK ORANLARI DA GÖRÜLECEK





4 milyon 500 bin kişi tarafından kullanılan MOBİETT uygulamasında günde yaklaşık 1 milyon 700 bin sorgulama yapıldığını açıklayan Bilgili “MOBİETT uygulamamızdaki geliştirmelerimizi 2021 yılında da devam ettireceğiz. Bu geliştirmelerden en önemlileri araç doluluk oranlarının gösterilmesi ve farklı ulaşım modlarının entegrasyonunun sağlanması olacaktır” bilgisini paylaştı.





PANDEMİ ETKİSİ: YÜZDE 40 DARALMA





Bilgili, pandemi öncesi dönemde 6 bin 337 araç ile yılda 18,5 milyon sefer yaparak 1 milyar 373 milyon yolcu taşıyan İETT'nin pandemi döneminde yolculuk sayılarında yüzde 40 daralma yaşandığını açıkladı.





BAĞIMSIZ DENETİM





Otobüslerin bakım faaliyetlerinin, İETT denetçileri ve bakım firmalarından bağımsız olarak, Makine Mühendisleri Odası tarafından da denetlendiğini söyleyen Bilgili, denetim sistemimizi özel halk otobüsleri dönüşümü sonrasında tüm otobüslere yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.





İETT FİLOSU





İETT filosunda 2 bin 623 otobüs ve 613 metrobüs bulunduğunu anlatan Bilgili, “Ayrıca 2 bin 111 özel halk otobüsü ve 930 erguvan otobüsün planlama, yürütme ve denetimini de yapmaktayız. Toplam 6 bin 337 araçla her sabah İstanbullulara hizmet vermek için 15 garajdan otobüslerimiz yola çıkmakta ve 85 peron alanında yolcularımızla buluşmaktadır” dedi. Bilgili, yüzde 35 olan kapalı durak oranını 2021 yılında yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.