İstanbul’a yurtiçinden girmek yasak, Katar’dan serbest

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart’tan bu yana 23 bin 934 kişi hastalığa yakalandı. Bu süre içinde Türkiye salgın vakalarının görüldüğü ülkelerle birer birer uçuşları askıya aldı. İlk olarak 3 Şubat’ta Çin ile Türkiye arasındaki uçuşlar yasaklandı. Bu yasakları 23 Şubat’ta İran ve İtalya yasakları takip etti. Türkiye’de de ilk vakaların görülmesinin ardından uçuş yasakları genişletildi. 13 Mart itibariyle aralarında Almanya, Fransa ve İspanya’nın da olduğu toplam 12 ülke ile uçuşlar askıya alındı. 17 Mart’ta ise İngiltere seferleri tamamen durduruldu.





27 Mart’a gelindiğinde ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir duyuruyla tüm dış hat uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Kararın Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından alındığı duyuruldu. 3 Nisan’da ise Türkiye’de 30 büyükşehire ve Zonguldak’a giriş çıkışlar durduruldu.









Ancak bu karara rağmen hükümetin yıllardır izaha muhtaç ilişkileri de bulunan Katar’dan İstanbul Havalimanı’na uçuşlar fiilen devam ediyor. Dahası Türkiye’ye gelmek isteyen çeşitli ülkelerden insanlar, ülkeye Katar üzerinden giriş yapıyor. Bu nedenle bilet fiyatları da fahiş tutarlara ulaşmış durumda.





Katar’ın başkenti Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na her gün 1 direkt sefer bulunuyor. 10 Nisan’a kadar tüm uçuşlar dolmuş durumda. Seferler ise 300 kişilik Boeing 787 tipi uçaklarla Qatar Airways tarafından yapılıyor. Aşırı talepten kaynaklı bilet fiyatları ekonomi sınıfında 8 bin liraya, business sınıfında ise 30 bin liraya kadar çıkıyor. Ayrıca uçuşlar tek yönlü değil, isteyenler İstanbul’dan da Katar’a da uçabiliyor. Yani İstanbul’a yurtiçinden giriş ya da çıkış yapılamıyor ancak Katar’dan giriş çıkış yapılabiliyor.





Doha’dan İstanbul’a direkt seferler olmakla beraber İstanbul’a gelen yolcuların çoğu başka bir ülkeden aktarmayla geliyor. Örneğin Almanya’dan Türkiye’ye direkt uçuş bulunmuyor ancak Almanya’dan Türkiye’ye gelmek isteyen kişiler Katar üzerinden yurda giriş yapabiliyor.





Öte yandan Katar’da da koronavirüs salgını bulunuyor. 2,6 milyonluk bu küçük Körfez ülkesinde 4 Nisan itibariyle 1325 koronavirüs vakası bulunuyordu. Hasta sayısının nüfusa oranına göre Katar’ın durumu Türkiye’den kötü durumda. Örneğin İtalya ile uçuşların askıya alındığı 23 Şubat’ta İtalya’da 150 vaka bulunuyordu, İran’la uçuşlar askıya alındığında ise İran’daki vaka sayısı 43’tü. Buna karşılık tüm dünya ile uçuşların askıya alınmasına ve Katar’da 1325 vaka ve 3 ölüm bulunmasına rağmen uçuşların hala neden devam ettiği belirsizliğini koruyor