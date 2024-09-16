Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul açıklarında rehine krizi! /16 Eylül 2024 09:18

İstanbul açıklarında rehine krizi!

İstanbul Ambarlı açıklarında 2024 yılının Nisan ayından beri demir bölgesinde bekleyen Palau bandıralı geminin kaptanının, maaş alamadıkları ve kumanyaların yetersiz olduğu gerekçesiyle armatörü kilitleyip rehin aldığı öğrenildi.

SHABER3.COM

İstanbul Ambarlı açıklarında 2024 yılının Nisan ayından beri demir bölgesinde bekleyen Palau bandıralı gemide rehine krizi çıktı.

Gemi trafik'in haberine göre, Nisan 2024'den beri İstanbul Ambarlı açıklarında demir bölgesinde bekleyen Palau bandıralı 245 metrelik tanker GIUSE'nin kaptanı, maaş alamamak ve düzensiz-yetersiz kumanya nedeniyle armatörü kumanyalığa kilitleyip rehin aldığı öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine geminin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Görevlilerin ikna çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul açıklarında rehine krizi! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:27