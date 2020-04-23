Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Adalar ile ilgili yeni karar: 1 ay boyunca yasaklandı /23 Nisan 2020 21:48

İstanbul Adalar ile ilgili yeni karar: 1 ay boyunca yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un Adalar ilçesine 1 ay boyunca giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi.

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Adalar Kaymakamlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan'dan itibaren 1 ay boyunca Adalar'a giriş-çıkış yasağı getirdi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24:00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre için geçici olarak aşağıda sıralanan istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına,

Bu kapsamda;

a) Adalar ilçesinde, 23 Nisan 2020 tarihinden önce yerleşim yeri adresi olarak kayıtlı olanların, e-devlet sisteminden alınmış tarihçeli adres bildirim raporu ile, ilçeye giriş ve çıkış yapacaklardır.

b) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. 

Bu şekilde giren kişiler bu faaliyetleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Bu şekilde girişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilçede konaklama yapamayacaklardır' dendi."
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