Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Adalar'da yangına karşı 'vapur' önlemi /06 Ağustos 2021 21:58

İstanbul Adalar'da yangına karşı 'vapur' önlemi

Dönem dönem orman yangınlarının görüldüğü İstanbul'a bağlı Adalar ilçesinde benzer bir manzara ile karşılaşmamak adına bölgeye yapılan vapur seferlerinde kısıtlamaya gidiliği belirtildi.

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Adalar Kaymakamlığı, ilçede meydana gelebilecek olası yangınlara karşı yeni tedbirler aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 7-31 Ağustos tarihleri arasında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında seferleri azalttı.

Adalar Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınların ilçede de yaşanmaması için yeni önlemler aldı.

Bu amaçla, yolcu sirkülasyonunu azaltılmayı hedefleyen komisyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.’den de sefer sayılarının azaltılması talebinde bulundu.

Bu talebi değerlendiren İBB, yarından itibaren 31 Ağustos'a kadar hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında yeni sefer tarifesi uygulayacak. 

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