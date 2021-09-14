İstanbul Adli Tıp 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’dan yeniden rapor istedi

Ayşe Özdoğan’ın rapor eziyeti bitmedi. Antalya Adli Tıp’tan iki kez ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verilen Özdoğan, İstanbul Adli Tıp’tan gelen talep karşısında isyan etti.

Twitter hesabından bir video paylaşan Özdoğan, “Artık dayanacak gücüm kalmadı. Neden bu kadar eziyet. Engelli raporum, MR, tomografi, PED sonuçlarım ameliyat epikrizm, hepsi ellerinde mevcut.” dedi.

7 Kasım 2019 yılında tıpta çok nadir görülen maksiler sinüs kanseri teşhisi konulan Ayşe Özdoğan, cezası Yargıtay tarafından onaylandıktan sonra Antalya Savcılığı’nın isteği üzerine Antalya Adli Tıp’tan kanser olduğuna dair yeniden rapor aldı. Oysa Antalya Adli Tıp, 2019 yılında kanser olduğuna dair süresiz bir rapor düzenlemişti.





Bu raporla 15 gün kaldığı Antalya Döşemealtı Cezaevinden tahliye olan Ayşe Özdoğan, savcılığın 3 ay önceki talebini yerine getirerek testler ve muayeneler için tekrar uğraştı. Antalya Adli Tıp tetkikler sonucunda kendisine yeniden ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verdi. Ancak savcılık bu raporu yeterli görmeyerek İstanbul Adli Tıp’tan da bir rapor istedi.





Antalya’dan İstanbul’a seyahat edecek durumda olmayan Özdoğan’dan İstanbul Adli Tıp mevcut raporları istedi. Özdoğan’ın İstanbul’dan beklediği cevap dün geldi. Buna göre İstanbul Adli Tıp, tetkikleri eksik bulduğunu söyleyerek tüm testlerin ve muayenelerin baştan yapılmasını istedi. Özdoğan şimdi tekrar Antalya’da rapor için yeniden aynı süreci yaşamak zorunda.





Bu eziyete artık dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Ayşe Özdoğan, “Neden bu kadar eziyet ediliyor?” diye sordu. Sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği, tükürük bezleri alınan ve önünde dört ameliyat daha bulunan Özdoğan bu haliyle hapse girmek istemiyor.





GERGERLİOĞLU: ADLİ TIP’IN CEVABI ŞOKE EDİCİ

HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu da Ayşe Özdoğan’a yapılan eziyete tepki gösterdi. Gergerlioğlu, “Bugün İstanbul Adli Tıp kurumundan gelen cevap şoke edici “Yeniden rapor al” deniliyor! Seyahat edemeyecek durumdaki hasta hastane kapılarında sürünsün! Adeta bir felaketi yaşayan bu kadına yapılan tüm vicdanları sızlatıyor Ağır hastalık, kanser ortada, daha?” dedi.





Bankasya’da 300 TL para, dernek üyeliği, 4 tanık ifadesi, mesajlaşma programı Bylock ve kapatılan kız yurdunda SSK kaydının olması nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Özdoğan sesini Twitter hesabından duyurmaya çalışıyor.