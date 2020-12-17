Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Adliyesi'nde personele akılalmaz tehdit: Karantinaya alınırsanız ceza yersiniz /17 Aralık 2020 15:16

İstanbul Adliyesi'nde personele akılalmaz tehdit: Karantinaya alınırsanız ceza yersiniz

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde temaslı olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alınan personele ‘demek ki önlemlere uymadınız’ denilerek idari işlem yapılacağı bildirildi.

SHABER3.COM

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde koronavirüs temaslı personelin çalışmaya devam etmesi istendi, filyasyon ekiplerince karantinaya alınan personele ise idari işlem yapılacağı bildirildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın yazısında, adliyelerde koronavirüse yakalanan bir personelin olduğu birimlerdeki diğer personelin “düşük riskli” olduğu ve çalışmaya devam etmesi gerektiği savunuldu.

Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından bazı birimlerdeki tüm personelin karantinaya alındığı belirtilen yazıda, bu durumun işlerin aksamasına yol açtığı ve personelin “maske, mesafe ve hijyen” kurallarına uymadığı anlamına geldiği iddia edilerek karantinaya alınan personele cezai işlem yapılacağı tehdidinde bulunuldu. Yazıda ayrıca pozitif vaka çıkan birimlere bir hafta boyunca yeni personel görevlendirmesi yapılmayacağı belirtildi.

Komisyon Başkanı Bekir Altun’un imzasını taşıyan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Birimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde riayet edilmesi, birimde tüm personelin karantinaya alınması durumunda -bu kurallara riayet edilmediği anlamına geldiğinden- karantinaya alınan personeller yönünden idari işlem başlatılacağının bilinmesi, herhangi bir birimde pozitif vaka nedeniyle eksilme olması durumunda vakanın meydana geldiği tarihten itibaren 1 (bir) hafta ilgili birime personel görevlendirilmesi yapılmayacağı, pozitif vaka oluşan birimde temaslı (düşük riskli) kişilerin kendilerini 10 (on) gün boyunca takip ederek bu süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölüde riayet etmesi, bu süreçte Covid-19 semptomu göstermesi durumunda sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanması..."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Adliyesi'nde personele akılalmaz tehdit: Karantinaya... Sonraki Haber >>

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:51:51