İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 23 kişiye gözaltı kararı!

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlere operasyon düzenlendi.





Şirket yetkilisi olan 23 kişi hakkında “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık” suçundan gözaltı kararı verildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada bahse konu şirketlerin, “hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı” belirtildi.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2025/172258 sayılı soruşturma kapsamında; hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açan, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan toplam 23 şahıs hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık,1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından 6 Ekim 2025 tarihinde gözaltı kararı verilmiştir."





ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21'i gözaltına alındı.





İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:





GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.





KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.





İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.





HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ





HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ





HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ





İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.





BAŞSAVCILIKTAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yeni yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;





Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı” yayınlandığını, yayınlanan bu talimat kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden %3 destek verdiği,





Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan bu talimat kapsamında; Bazı kişilerin devletin sunmuş olduğu bu desteği almak için altın madenini yasal çerçeve de şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği, şirketlerin ithal etmiş olduğu bu altın madenini ülke içerisinde bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlar ile karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı ve bunun üzerinden döviz kazancı elde edildiği, kazanmış olduğu dövize yukarıda belirtilen talimat çerçevesinde %3 devlet desteği aldığı, yapılan bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devletin sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığını ve haksız kazanç elde edildiği bilgileri elde edilmiştir.





Soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve tespitler neticesinde;





Şüphelilerin, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi ile devletin sunmuş olduğu %3 desteği almak için kurulan şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında ihracat yapıkları, yapılan ihracat tutarı üzerinden % 3 devlet desteği aldıkları ve belirli bir organizasyon ile sistemli olarak devleti 12.537.560 Dolar zarara uğrattıkları tespit edilmiştir."