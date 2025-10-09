İstanbul Altın Rafinerisi soruşturması: Gözaltındaki 23 kişi adliyede

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik 6 Ekim’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişinin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi’ne götürülenlerin savcılıkta ifadeleri alınıyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 kişinin, ‘hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı’ iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında 6 Ekim’de gözaltına alınan 23 kişinin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilenler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.