Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Ambarlı Limanı’nda 2 ton uyuşturucu yakalandı /28 Ağustos 2022 09:28

İstanbul Ambarlı Limanı’nda 2 ton uyuşturucu yakalandı

Uyuşuturcu ticaretinde dikkat çeken bir noktada olan Türkiye, yeni bir operasyona sahne oldu. İstanbul'da 2 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hapın ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamasına ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını aktaran Muş, şunları söyledi:

“İstanbul Ambarlı Limanı’na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı.

Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum.”
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