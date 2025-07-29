Samanyolu Haber /Politika / İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki “Vasi skandalı” büyüyor /29 Temmuz 2025 13:26

İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki “Vasi skandalı” büyüyor

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’ın İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki “vasi atama skandalını” gündeme taşımasının ardından Adalet Bakanlığı devreye girdi. Bakan Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) tüm vesayet dosyalarının tek tek incelenmesi talimatını verdi.

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Genç Avukatlara Usulsüz Atamalar, Milyonluk Vekâlet Ücretleri
Seyhan Avşar’ın kaleme aldığı haberde, Anadolu Adliyesi’nde bazı mahkemelerin, özellikle genç ve kıdemsiz avukatları usulsüz biçimde vasi olarak atadığı iddia edildi. Bu avukatlar aracılığıyla yaşlı ve kimsesiz bireylerin mal varlıklarının elden çıkarıldığı öne sürüldü.

Haberde dikkat çeken bir örnek, iş insanı İnan Kıraç adına açılan bir dosyada yaşandı. Herhangi bir hukuki işlem yapılmadan, Avukat Eşref Kaya’ya 128 milyon TL vekâlet ücreti ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Bakan Tunç'tan HSK’ya: “Bütün Dosyalar İncelensin”

Kamuoyunda yankı uyandıran haberin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sadece İnan Kıraç dosyasını değil, tüm vasi atamalarını, yapılan ödemeleri ve vesayet dosyalarının tamamını kapsayacak şekilde HSK’ya kapsamlı bir inceleme talimatı verdi.

Bakanlık yetkililerinin Seyhan Avşar’la da temasa geçerek dosya hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Meclis Gündeminde: Muhalefetten Soru Önergeleri
Avşar’ın yazısı sonrasında muhalefet partileri konuyu hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Milletvekilleri,

- Sürekli aynı avukatların atanması,
- Bu kişilere yüklü ödemeler yapılması,
- Kamu vicdanını yaralayan bir vesayet düzeninin kurulması
gibi başlıklar üzerinden soru önergeleri verdi.

"İlla Biz Vasi Olalım" Diyen ÇETE mi Var?

Avşar, bugünkü yazısında skandala dair yeni bilgilere de yer verdi. İki yıl önce 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görev yapan bir kadın hâkimin, bazı vasi atamalarını kuşkulu bulduğu için iptal ettiği ve bu kişilerin, görevden alındıktan sonra itiraz ederek tekrar vasilik için başvurduğu aktarıldı.
Hâkim ise daha sonra başka bir ile görevlendirildi.
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