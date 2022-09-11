Samanyolu Haber /Gündem / "İstanbul, Ankara ve İzmir'de memur kalmayacak" uyarısı /11 Eylül 2022 18:29

"İstanbul, Ankara ve İzmir'de memur kalmayacak" uyarısı

Yüksek enflasyonla birlikte artan hayat pahalılı büyük şehirlerde daha çok hissediliyor. Masrafların toplamı elde edilen geliri karşılamayınca da bazı memurların küçük şehirlere tayinini istemeye başladığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, artan kira ve konut fiyatları nedeniyle memurların özellikle 3 büyük ilde zor günler geçirdiğini belirterek "Böyle giderse 3 büyük ilimizde görev yapacak memur bulmak zorlaşacak” diye konuştu.

"MEMURLARIN BÜYÜKŞEHİRLERDE GEÇİNMESİ İMKANSIZ"

Ortalama bir memur maaşının sosyal yardımlarla birlikte 10 bin TL olduğunu, 3 büyük ildeki ortalama kira fiyatlarının 6 bin 900 TL olduğunu hatırlatarak "Memurumuz bu şartlarda bu maaşlarla nasıl geçinecek? Memur geçici değil kalıcı çözümler bekliyor” dedi.

“Geçim sıkıntısı nedeniyle fırsatını bulan kamu görevlileri artık küçük şehirlere gitmek istiyor” diyenm Yazgan, 81 kentte lojman ve kira yardımlarının uygulamaya geçirilmesini istedi.

Yazgan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan bir memur için kira, ulaşım ve gıda giderlerini rakamlar vererek anlattı. TÜİK’in verilerine göre 3 büyük ilde ortalama ev kiraları:

Ankara’da 5 bin 250 TL

İstanbul’da 8 bin 800 TL

İzmir’de ise 6 bin 700 TL

Bu illerde yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve ulaşım giderleri ise aylık 7 bin 700 TL. Bu harcamalara elektrik, su, giyim, eğitim ve sağlık gibi gider kalemleri eklendiğinde ortaya çıkan aylık toplam tutar 22 bin 500 TL. Bekâr bir çalışanın tek başına ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9 bin TL.
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