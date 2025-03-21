İstanbul, Ankara ve İzmir'de OHAL uygulaması: Sokak eylemleri yasaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bir ilde daha eylem yasağı kararı alındı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği 19 Mart-23 Mart tarihleri arasında il genelinde eylemlerin yasaklandığını duyurmuştu.





İzmir Valiliği de, 21-25 Mart tarihleri arasından kentte yapılacak her türlü protesto ve toplantının yasaklandığını duyurdu.





Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"İl genelinde 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





İzmir'deki yasak kararının kamuoyuna yansımasından kısa bir süre sonra, Ankara'dan da bir yasak haberi geldi. Ankara Valiliği de, kentte 5 gün süreyle eylem yasağı kararı alındığı açıkladı.