Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul, Antalya, Çanakkale... Türkiye peş peşe depremlerle sarsılıyor /05 Haziran 2025 09:56

İstanbul, Antalya, Çanakkale... Türkiye peş peşe depremlerle sarsılıyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda depremler meydana geldi. İstanbul, Antalya ve Çanakkale’de hissedilen sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. En son Ege Denizi açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale çevresinde hissedildi.

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Türkiye genelinde art arda meydana gelen depremler, vatandaşlarda endişeye neden oldu. İlk sarsıntı dün akşam saatlerinde İstanbul’da yaşandı. 3.5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı, ancak herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

ÖNCE AKDENİZ SONRA EGE
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre geceyi tedirgin geçiren vatandaşlar, sabah saatlerinde Antalya’dan gelen deprem haberiyle bir kez daha sarsıldı. Bu kez 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Antalya açıkları olarak belirlenirken, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

AFAD DUYURDU
Bir başka deprem haberi Çanakkale’den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında bir depremin meydana geldiğini ve Çanakkale çevresinde hissedildiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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