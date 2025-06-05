İstanbul, Antalya, Çanakkale... Türkiye peş peşe depremlerle sarsılıyor

Türkiye genelinde art arda meydana gelen depremler, vatandaşlarda endişeye neden oldu. İlk sarsıntı dün akşam saatlerinde İstanbul’da yaşandı. 3.5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı, ancak herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.





ÖNCE AKDENİZ SONRA EGE

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre geceyi tedirgin geçiren vatandaşlar, sabah saatlerinde Antalya’dan gelen deprem haberiyle bir kez daha sarsıldı. Bu kez 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Antalya açıkları olarak belirlenirken, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.





AFAD DUYURDU

Bir başka deprem haberi Çanakkale’den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında bir depremin meydana geldiğini ve Çanakkale çevresinde hissedildiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.





Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.