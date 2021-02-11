Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Bahçelievler'de korkutan patlama /11 Şubat 2021 19:14

İstanbul Bahçelievler'de korkutan patlama

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki 14 katli bir binada doğalgaz nedeniyle bir patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında doğalgaz kaynaklı patlama oldu. Olayda dumandan etkilenen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Bahçelievler, Basın Sitesi Sokakta bulunan 14 katlı binanın boş olan 6. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek, söndürdü. Olayda 2 kişinin dumandan etkilendiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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