Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ve üyeleri hakkında dava /15 Ocak 2025 00:30

İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ve üyeleri hakkında dava

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 kişiye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Davanamede, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun amacı dışında faaliyet gösterdiğine vurgu yapıldı.

Savcılık, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun görevlerine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca son verilmesine, yerlerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti.

Ayrıca terör örgütü propagandası yapmak suçundan da Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni istendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada, "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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