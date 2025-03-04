İstanbul Barosu başkanı Kaboğlu ve yönetimine karşı kritik dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "İstanbul Barosunun amaç dışı faaliyet yürüttüğü" iddiasıyla açtığı ve bu nedenle İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasını ve yeni yönetim seçilmesini talep ettiği davanın duruşması yarın görülecek. İstanbul Barosu ve hukukçular, bu girişimin avukatların demokratik iradesine müdahale olduğunu savunuyor.



Baronun açılan dava üzerine 23 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul'da binlerce avukat dayanışma göstererek seçimle ilgili ortak iradesini ortaya koydu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde saat 9.30'da görülecek davaya çok sayıda avukat müdahil oldu.



Süreç, İstanbul Barosu'nun Suriye'de öldürülen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine başlatılan soruşturmaya dayanıyor. Baro, 21 Aralık'ta X'te yaptıkları bir paylaşımla gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de öldürülmesiyle ilgili olarak etkin bir soruşturma yürütülmesini talep etmişti.



Hazırlanan iddianamede hangi suçlamalar var?



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan iddianamede, Kaboğlu ve tutuklu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in de aralarında bulunduğu 11 kişi için "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapma" ve "basın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Haklarında dava açılan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri şöyle: Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar.



Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri 7 Ocak'ta başsavcılığa ifade vermişti. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Barosu yönetiminin savunmasını, delilleri varsa sunmalarını, gerek görülürse soruşturmanın derinleştirileceğini belirtmişti. Mahkemenin dosya üzerinden yargılama izni kararının vermesi sonrasında dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve terör davası açıldı.