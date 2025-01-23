Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi gözaltına alındı /23 Ocak 2025 18:56

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi gözaltına alındı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı.

Fırat Epözdemir'in, bugün yurtdışından ülkeye İstanbul Hava Limanı'ndan giriş yaptığı ve ikameti ile avukatlık ofisinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında da sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadesi alınmıştı.
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