İstanbul Barosu'na 'terör' fezlekesi





"PAYLAŞIM KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ"





NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke hazırlandı.Habertürk'ün aktardığına göre, fezlekede, İstanbul Barosu yönetiminin yayınlanan basın açıklaması ile "güvenlik güçlerini terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirdikleri" ileri sürüldü. Ayrıca örgüt mensuplarına yönelik güvenlik güçlerinin faaliyetini "savaş suçu" kapsamında ifade ettikleri iddia edildi.Soruşturmaya konu basın açıklamasının "örgütün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini meşru go¨sterme ve yayma amacı taşıdığı" iddia edilen fezlekede, baronun soruşturmaya konu olan paylaşımının "o¨rgu¨t u¨yeliğini o¨zendirici mahiyette" olduğu savunuldu.Yapılan açıklamayla İstanbul Barosu’nun "tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n cebir, şiddet veya tehdit ic¸eren yo¨ntemlerini meşru go¨sterdiği veya bu yo¨ntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı" iddia edildi.Fezlekede, baro yönetiminin açıklamalarında kullandıkları ifadelerle u¨lkenin ic¸ ve dış güvenliği ve kamu du¨zeni ile ilgili gerc¸eğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı ileri sürüldü.Ayrıca, devletin kurum ve organlarına duyulan gu¨veni olumsuz etkilemeye c¸alışarak, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettikleri, paylaşım içerikleri ve paylaşımların sosyal medyada görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu savunuldu.Tüm bu gerekçelerle fezlekede İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "kovuşturma izni" talebiyle hazırladığı fezlekeyi Avukatlık Kanun’u kapsamında en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.İstanbul Barosu, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye’de öldürülmesine ilişkin 21 Aralık 2024'te baronun resmi X hesabından "Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın" başlıklı bir açıklama yayınlamıştı.Bu paylaşımın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Daştan ve Bilgin'e "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan soruşturmalara atıf yaparak bu isimlerin gazetecilik faaliyeti yürütmediğini iddia etmiş, ardından İstanbul Barosu’na "terör soruşturması" başlatılmıştı.