İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek HSK'ya şikayet edildi

Av. İsmail Sami Çakmak; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Av. Çakmak şikayet dilekçesinde Başsavcı Gürlek’in “makamını dalga geçilme makamı haline” getirdiğini belirterek “işgal ettiği makamı mensubu olduğu iktidarın siyasetinin bir aracı olarak kullanmaktadır" dedi. Çakmak, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yönelik de “Bu cesaret ve gücü HSK’den de alıyorlukları!’ bizim aklımızın köşesinden bile geçmez” ifadeleriyle kinayeli bir biçimde eleştiride bulundu.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 4 operasyonda toplam 237 kişi gözaltına alındı. Başta seçilmiş İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediyenin birçok üst düzey bürokratı soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. 4 dalgayla sürdürülen soruşturmalar İmamoğlu’nun çeşitli suçlardan tutuklandığı 19 Mart tarihinde yurt geneli protestoların başlamasına neden oldu. Protestoları CHP’nin tepki migingleri takip etti.





‘BİR YURTTAŞ OLARAK...’

Tepkiler sürerken; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile sorumlu cumhuriyet savcıları ve tutuklama hakimleri hakkında dün Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) “görevi kötüye kullanma” ve “Anayasayı ihlal etme” suçlarından şikayette bulunuldu. Şikayeti Av. İsmail Sami Çakmak yaptı. Av. Çakmak, şikayet dilekçesinde; Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında anayasayı koruma görevinin Türk ulusuna “emanet ve tevdi” edildiğini anımsatarak; “Ben bu ‘emanet ve tevdi’ edilenlerden birisiyim. Bir yurttaş olarak görev ve sorumluluklarımın gereğince bu suç duyurusunu yapıyorum. Adaletin gerçekleşmesine katkı vermek benim de görevimdir” ifadelerini kullandı.





‘GÜRLEK KAMU DÜZENİNİ BOZMAKTADIR’

Gürlek’in “Cumhuriyet Başsavcısı” görevli bir devlet memuru olduğunu, memur olarak yasalara uymak ve uygulamak zorunda olduğunu anımsatan Çakmak; “Yargı, yasama ve yürütmeyi bağlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası onun da uymak zorunda olduğu bir anayasadır. Aksi suç oluşturur ki, şikayet edilenlerce bu suçlar işlenmiş ve devam edilmektedir. Şikayetli Gürlek, başsavcılığa atanması bile şaibeli olan, siyasi bir kişiliktir. İktidarın Bakan Yardımcısı olarak siyaset yapmaktayken, hukuka ve yasalara aykırı biçimde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır. İşgal ettiği makamı mensubu olduğu iktidarın siyasetinin bir aracı olarak kullanmaktadır. Bu kişinin İBB Başkanlığını tüm kurumlarıyla ve bağlı birimleriyle çökertmeyi amaçladığı saklanamaz bir hale gelmiştir. Gürlek kamu düzenini bozmaktadır” dedi.







