Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma /20 Ocak 2025 10:39

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı.

Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GÜN İÇİNDE İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELECEK
Cem Aydın'ın, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı, Aydın'ın ise ifade vermek için gün içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geleceğini beyan ettiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIK: "GÖZALTINA ALINDIĞI DOĞRU DEĞİL"
Başsavcılık, bazı basın yayın organlarında, Aydın'ın gözaltına alındığı ve evinde arama yapıldığıyla ilgili haberlerin doğru olmadığını belirterek bu iddiları yalanladı.

Aydın'na yönelik soruşturma sebebinin, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğu iddia edildi.

Paylaşımdaki videoda Özgür Özel'in daha önce Akın Gürlek için kullandığı 'Bu adalet celladını seyyar giyotin olarak mahkeme mahkememe gezdiriyorsunuz' 'Tekerlekli giyotin' sözleri yer alıyor. 


ÖZGÜR ÖZEL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: "GÜYA GÖZALTI KARARI YOK..."
Halk TV'ye kısa bir açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Arkadaşlarımız benim kullandığım ifadeden dolayı suçlanıyor. Güya gözaltı kararı yok, 8 polis ifadeye zorla getiriyor" dedi.

CHP lideri, "Ülkü Ocakları Başkanı'nın tehdidine tek bir soruşturma açılmadı" dedi.

Özel, "Bütün genel başkan yardımcılarımız şu an adliyede" diye konuştu.

ÖZEL, 'O TWEETİ' YENİDEN PAYLAŞTI
CHP lideri Özgür Özel, soruşturmaya gerekçe gösterilen Akın Gürlek hakkındaki tweeti, kendi X (Twitter) hesabından yeniden paylaştı.

BAŞKANLIĞI YENİ DEVRALMIŞTI
CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 ay önce “Geleceği kur, umut burada” sloganıyla Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. 

Adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi. 
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