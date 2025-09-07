Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul bile sallandı: Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem /07 Eylül 2025 13:49

İstanbul bile sallandı: Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem

Daha önce 6.1'lik depremlerle sarsılan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 5.1 dedi. Sarsıntıların sürdüğü noktada 6 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem için AFAD 4.1, Kandilli ise 3,9 dedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi bir kez daha depremlerle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar durulmazken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yeni bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ
AFAD verilerine göre, Sındırgı merkezli gerçekleşen son depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

6 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA
İlk depremin ardından yalnızca 6 dakika sonra, aynı bölgede ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu kez AFAD, büyüklüğü 4.1 olarak duyururken Kandilli, 3.9 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: “TÜM EKİPLER SAHADA”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada deprem sonrası hızlıca harekete geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD, deprem sonrası yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
14:24:55