Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyım atandı: Mütevelli heyetinin görevi sonlandırıldı /13 Eylül 2025 10:36

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyım atandı: Mütevelli heyetinin görevi sonlandırıldı

Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Bilgi Üniversitesi, Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verdi.

SHABER3.COM

Can Holding’e yönelik yapılan operasyon kapsamına Bilgi Üniversitesi’ne kayyım atandı. Kayyım heyeti, “Üniversite eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” açıklaması yaptı.

121 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Can Holding’e yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Bilgi Üniversitesi, Habertürk ve Show TV’nin de bulunduğu 121 şirkete TMSF’nin kayyım olarak atanmasına karar verdi.

KAYYIM HEYETİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Avukat Mehmet Çiçek’in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyım Heyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyım olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN YETKİLERİNİ KULLANACAK

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.”
