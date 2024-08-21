Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 1 kişi kayıp /21 Ağustos 2024 08:29

İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 1 kişi kayıp

İstanbul Sarıyer’de içinde 4 kişi ve köpeğin bulunduğu tekne batarken, kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kayboldu. Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

SHABER3.COM

İstanbul Sarıyer’de içinde 4 kişi ve köpeğin bulunduğu tekne battı.

Tarabya açıklarında batan teknedeki 3 kişi ve köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışırken, durumu fark eden bir başka teknede bulunanlar, yüzen vatandaşları tekneye alarak karaya çıkarttı.

Batan teknede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaya çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 1 kişi kayıp Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:59:15