İstanbul Boğazı'nda 'ABD gemisi' protestosu

Çanakkale Boğazı’ndan dün sabah saatlerinde geçiş yapan ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Marmara Denizi’ne gelerek Sarayburnu’na demirledi.





Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Örgütü üyeleri, Sarayburnu’na demirleyen ABD savaş gemisini Sarayburnu’nda protesto etti. Sarayburnu’nda bir araya gelen HKP üyeleri eylemde, “Yankee Go Home” yazılı döviz ve “Katil ABD, Ülkemizden, Ortadoğu’dan ve Karadeniz’den Defol” yazılı pankart açtı.





HKP İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer Çıngı yaptığı açıklamada, “100 yıl önce Birinci Kuvayimilliyeci atalarımızın yaptığı gibi biz de bugün sizi geldiğiniz bu topraklardan işbirlikçi iktidarlarınızla birlikte tıpış tıpış kovalayacağız” ifadelerine yer verdi.