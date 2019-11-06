İstanbul Boğazı'ndan ilk kez geçecek

Bu gece Marmaray’dan geçecek olan Çin’in yük treni China Railway Express, İstanbul Boğazı'ndan geçen ilk yük treni olacak.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Çin’den yola çıkan China Railway Express adlı yük treni bu gece Marmaray’dan geçecek.





Marmaray üzerinden Avrupa’ya gidecek ilk yük treni olan ve Türkiye’ye Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’ndan girerek Ankara’ya gelen China Railway Express için Ankara Garı’nda karşılama töreni düzenlendi.





Törende konuşan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne özel bir önem verdiklerini söyledi.





Çin’in Şian kentinden yola çıkan yük treni Çekya'nın Prag şehrine gidecek. İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak China Railway Express 42 adet 76 metreküp yükleme hacmine sahip konteyner yüklü vagondan oluşuyor ve elektronik aksam taşıyor.