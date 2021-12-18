İstanbul Borsası, bir günde yüzde 8,52 düştü

yanlış işleri nedeniyle düşeceğini öngörüyor ve bu durumun önümüzdeki dönem bilançolarına negatif yansıyacağı konusunda bir görünmez mutabakat sağlandı. Bir diğer nokta da Amerikan Merkez Bankası FED’in nokta analizine göre 2022-2023’te yapacağı faiz artırımlarında gölgesi Borsa İstanbul’a vurdu. Ancak ana hikaye Türkiye ekonomisinin yönetilmeyip savrulması olmuştur… Hükümetin bu cinnet politikası Türk firmalarına duyulan güveni bitirmiştir. Finansın temeli güven ve istikrara dayanır. Ancak bu hükümet Türk piyasalarına güvende de çok büyük erozyona neden oldu. Çok büyük bir stagflasyona giden bir ekonominin firmalarının durumunun borsada iyi olacağını beklemek zaten oldukça iyimserlik olurdu’’ diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘‘Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz’’ ifadelerini kullanırken İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da Merkez Bankası’nı şaşkınla izlediklerini söyledi.









Güne 2 bin 278 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, günü 2 bin 84 puandan kapattı.Borsa İstanbul’un piyasa değeri dün akşam piyasa kapanışında 1,810 trilyon lira iken bugünkü 260 milyarlık kayıp sonrası 1,560 trilyon liraya düştü.Borsa İstanbul’un dolar bazındaki değeri ise 2004 yılı seviyelerine çekildi.Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise borsada yaşanan bu dalgalanmanın ekonomideki kötü yönetimin yarattığı güvensizliğin patlaması olduğu görüşünde.VOA Türkçe’nin konuştuğu Zelyut, ‘‘Aslında Türk ekonomisi oldukça kötü yönetiliyor. Kötü yönetilen bir ekonominin de borsasının düşmesi beklenirdi. Ancak o kadar olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ki TL’nin değeri düştüğü için hisselere ilgi oluyordu. Buna rağmen ekonominin direksiyonunda olanların faiz politikasında yaptığı ısrarlı yanlışlar lira değer kaybettiği halde ucuzlamış hisselere ilgi duyan yabancıyı bile ürküttü hatta korkuttu. Neden mi? Düşünsenize yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’a gelip 12 liradan dolarını bozdurarak bir hisse alıyor iki gün sonra o bozduğu doların 16 lira olduğunu görüyor. Ne düşünüyor olabilir? Elbette büyük bir güvensizlik’’ dedi.Amerika Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi öngörülerinin de borsanın düşüşünde etkisi olduğunu vurgulayan ekonomist Zelyut, hükümetin makro ekonomik politikalarının Türk firmalarına güveni büyük ölçüde zedelediğini de savunuyor.Zelyut, ‘‘Türkiye’nin çok önemli şirketleri ve bankaları var ama son dönemde büyük kayıplar yaşıyor. Çünkü yatırımcılar onların potansiyellerinin hükümetin