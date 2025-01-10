İstanbul Büyükçekmece açıklarında korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 12.24'te kaydedildi.



Alınan bilgilere göre, depremin yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.



Deprem İstanbul Genelinde Hissedildi



Deprem, özellikle Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde hissedildi. Bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililerden şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.



Kandilli Rasathanesi yetkilileri, depremin büyüklüğü ve olası artçı sarsıntılar konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.