Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu ilk kez yapacak /03 Nisan 2021 00:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu ilk kez yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İBB'nin çiftçilere yem üretimi için tohum desteği verdiğini duyurdu. İmamoğlu, İBB'nin bu çalışmayı ilk kez yapacağını belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB'nin ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği verdiğini duyurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Bu destek üreticiye can suyu olacak. İBB ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği veriyor. Ücretsiz olarak dağıttığımız silajlık mısır tohumu sayesinde üretim maliyetleri ciddi oranda düşüyor. İstanbul'da tarıma ve hayvancılığa olan desteğimiz büyüyerek artacak" dedi.

?İmamoğlu'nun paylaştığı videoda görüşlerine yer verilen İBB Muhtarlık ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık da "Çiftçimize tamamıyla hibe olarak silajlık mısır tohumlarımızı dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.
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