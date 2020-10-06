Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama /06 Ekim 2020 00:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama

istanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir atama kararı alındığı ifade edildi. Bu kapsamda İstanbul Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik'in BELTUR AŞ’ye genel müdür vekili olarak atandı belirtildi.

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İstanbul Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, BELTUR AŞ’ye genel müdür vekili olarak atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, BELTUR AŞ’ye genel müdür vekili olarak atandı. BELTUR Genel Müdür Güçlü Şeneler ise İBB Perakende Grubu İştirakler Danışmanı oldu.

Açıklamada, "İBB iştiraklerinden BELTUR AŞ’de yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda HALK EKMEK AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, mevcut görevlerine ek olarak BELTUR AŞ Genel Müdür Vekili olarak atandı" denildi. 

Öte yandan, “BELTUR A.Ş.’de maaşların ödenmediği ve benzeri ortaya atılan tüm iddialar” hiç bir şekilde gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
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