Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Büyükşehir'de ilk can kaybı! /02 Nisan 2020 23:39

İstanbul Büyükşehir'de ilk can kaybı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ilk can kaybı yaşandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." dedi.

Ongun dün yaptığı açıklamada  İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirkette toplam 64 vak'a, Büyükşehir Belediyesi'nde ise 26 vak'a olduğunu duyurmuştu.

İLLERE GÖRE VERİLERİN ÖMRÜ BİR GÜNMÜŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı verilere göre İstanbul, 8 bin 852 vak'a ile Koronavirüs'ün en çok yayıldığı şehir olarak dikkati çekti.

İllere göre veriler bugün açıklanmazken, Türkiye'de 79 kişinin daha Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği, 2 bin 456 yeni teşhis konduğu kaydedildi. 

Türkiye'de Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya; toplam vak'a sayısı 18 bin 135'e yükseldi.
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