Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul CHP'de Kaftancıoğlu yeniden aday /04 Şubat 2020 12:56

İstanbul CHP'de Kaftancıoğlu yeniden aday

Kurultay sürecinde olan CHP'de il başkanları belirleniyor. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu yeniden aday olduğunu bildirdi.

SHABER3.COM

37. Olağan Kurultay sürecine giren CHP'de il başkanları belirlenmeye başladı. İki yıl önceki kurultayda partinin İstanbul İl Başkanı seçilen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kaftancıoğlu adaylık açıklamasında, "İki yıl boyunca nasıl fedakârlık yaptığını bildiğim benim hep birlikte kuracağımız hayalin gerçekleşmesine yardımcı olan eşim ve kızıma teşekkür ediyorum. Aynı duygu, inançla adaylık açıklamasını yapıyorum. İki yıl önce adaylık açıklamamızı yaparken hep birlikte hayalimizi hayata geçireceğimizi söylemiştik" dedi. 

"İstanbul'a nefes aldıran Ekrem Başkanımıza, hayalimizin parçası olan İstanbul İttifakı'na ve CHP örgütüne ne kadar teşekkür etsem azdır" diyen Kaftancıoğlu, "Parti içi demokrasiyi uygulayan tek partiyiz. Kongrelerimizin kişilerin değil ilkelerin tartışıldığı, kararın örgütlerimizde olduğu süreçlerdir. 9 Şubat İstanbul Kongremizi bu inançla gerçekleştireceğiz. Yapacaklarımızın dahası var o nedenle adayım. İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar. Şimdi yeniden yeni bir hikâyeye ve yolculuğa çıkıyoruz. O nedenle bize sadece inancınız lazım. Ezilenlerin ve güvencesizlerin kendini yeniden bulduğu yeni bir siyaseti inşa edeceğiz" diye konuştu. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul CHP'de Kaftancıoğlu yeniden aday Sonraki Haber >>

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:14