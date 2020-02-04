İstanbul CHP'de Kaftancıoğlu yeniden aday

37. Olağan Kurultay sürecine giren CHP'de il başkanları belirlenmeye başladı. İki yıl önceki kurultayda partinin İstanbul İl Başkanı seçilen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı.







Kaftancıoğlu adaylık açıklamasında, "İki yıl boyunca nasıl fedakârlık yaptığını bildiğim benim hep birlikte kuracağımız hayalin gerçekleşmesine yardımcı olan eşim ve kızıma teşekkür ediyorum. Aynı duygu, inançla adaylık açıklamasını yapıyorum. İki yıl önce adaylık açıklamamızı yaparken hep birlikte hayalimizi hayata geçireceğimizi söylemiştik" dedi.





"İstanbul'a nefes aldıran Ekrem Başkanımıza, hayalimizin parçası olan İstanbul İttifakı'na ve CHP örgütüne ne kadar teşekkür etsem azdır" diyen Kaftancıoğlu, "Parti içi demokrasiyi uygulayan tek partiyiz. Kongrelerimizin kişilerin değil ilkelerin tartışıldığı, kararın örgütlerimizde olduğu süreçlerdir. 9 Şubat İstanbul Kongremizi bu inançla gerçekleştireceğiz. Yapacaklarımızın dahası var o nedenle adayım. İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar. Şimdi yeniden yeni bir hikâyeye ve yolculuğa çıkıyoruz. O nedenle bize sadece inancınız lazım. Ezilenlerin ve güvencesizlerin kendini yeniden bulduğu yeni bir siyaseti inşa edeceğiz" diye konuştu.







