İstanbul Korona sebebiyle tekrar Formula 1'e ev sahipliği yapacak

Formula 1'den yapılan resmi açıklamaya göre göre, şampiyonanın bu sezonki 14'üncü mücadelesi 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan İstanbul Park'ta düzenlenecek.







Son olarak 2011'de F1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındı.





Ayrıca sezonun 15'inci ve 16'ncı yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık), 17'nci ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak.





İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı.