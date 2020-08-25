Samanyolu Haber /Dünya / İstanbul Korona sebebiyle tekrar Formula 1'e ev sahipliği yapacak /25 Ağustos 2020 14:57

İstanbul Korona sebebiyle tekrar Formula 1'e ev sahipliği yapacak

9 yıl aradan sonra İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağına ev sahipliği yapacak.

SHABER3.COM

Formula 1'den yapılan resmi açıklamaya göre göre, şampiyonanın bu sezonki 14'üncü mücadelesi 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Son olarak 2011'de F1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındı.

Ayrıca sezonun 15'inci ve 16'ncı yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık), 17'nci ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak.

İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı.
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