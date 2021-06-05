Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul: COVID-19, Müsilaj ve şimdi de Batı Nil Virüsü... /05 Haziran 2021 13:54

İstanbul: COVID-19, Müsilaj ve şimdi de Batı Nil Virüsü...

Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yapılan çalışmada 36 kuştan sekiz karga ve bir saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz "Batı Nil Virüsü' tespit edildi: 'Ölü kuşlara dokunup ellerini ağızlarına götürmesinler' diyerek uyardı.

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İstanbul’da Kovid-19 ve deniz salyasından sonra 'Batı Nil Virüsü' tespit edildi. Ateş, eklem ve kas ağrısı yapan virüs, İstanbul’da yapılan çalışmada kuşlarda da bulundu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi tarafından yaklaşık bir senedir ölü kuşlar üzerinde yürütülen çalışmada 24 karga ve 12 saksağanı inceledi. İncelenen 36 kuştan 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü’ne rastlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz “Kuşları sineklerin emmesiyle sineklere bulaşıyor. Sineklerde çoğalıyor o şekilde bir bulaşması var. Biz de dedik kuşlar anlamlı bir rezervuar. Geçen sene kuş ölümleri bildirildi. Özellikle karga ölümleri. Karga ölümleri üzerine gittik. Biz kargalardan örnekler topladık. 8 kargada Batı Nil Virüs’ünü saptadık şu anda” dedi.

'Ölü kuşlarla temastan kaçınmakta fayda var'

Yılmaz, “Halkımız ‘Kuşlardan direkt bana virüs bulaşıyor’ gibi algılamasın. Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşıyor” diye konuştu.

'Karga, sığırcık ve saksağanlarda görülüyor'

Yılmaz, “Kuştan kuşa sivrisinek bulaştırıyor. Biz aslında bu virüsün kökeninin göçmen kuşlar olduğunu düşünüyoruz. Bizim kuşlarımız göçmen kuşlarla temas ettikten sonra özellikle sivrisinekler onları emdikten sonra bulaştırıyor. Direkt temasla bir bulaş söz konusu değil. Karga sığırcık ve saksağanlarda bunlar çok görülüyor” ifadelerini kullandı.
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