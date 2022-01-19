İstanbul’da “Bahadırlar yaşasın” eylemi

Tıp öğrencisi Enes Kara ve 5 yıldır hapisteki KHK’lı babasının yokluğuna dayanamayarak intiharı seçen 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı için Kadıköy’de eylem vardı.





KHK’lı Platformları Birliği’nin “Bahadırlar yaşasın” sloganıyla gerçekleştirdiği eylemde basın açıklamasını KHK’lı Emine Yüzgeç okudu.





Yüzgeç, “Bugünkü basın açıklamamızı Bahadır Odabaşı’na ve yaşama tutunmasına izin verilmeyen, demir parmaklıklar arasında büyüyen, toplumsal lince ve izolasyona tabi tutulan KHK’lı çocuklarına, işçi çocuklara, baskıya, tacize tecavüze maruz kalan, özgür iradesi yok sayılan Eneslere ve devlet şiddetine maruz kalıp yaşamını yitiren tüm çocuklara adıyoruz” dedi.





İNTİHARI SEÇMEDİ ZORLANDI

Bahadır Odabaşının intiharı seçmediğini buna zorlandığını söyleyen Yüzgeç, “Bahadır’ın anne ve babası, KHK ile işlerinden atıldı. Parasızlıkla açlıkla sınandı. Sosyal lince maruz kaldı. Baba Nurettin Odabaşı, 5 yıldır cezaevinde tutuluyor. Baba modeline en çok ihtiyaç duyduğu dönemde, çok sevdiği babası tutsak edilmişti. .Bahadır baba yokluğunda büyümeye dayanamadı. Bahadır bu koşullarda yaşamaktan vazgeçti. Unutmamak gerekir ki KHK’lı ve KHK’lıların çocuklarının ölümünden, siyasal iktidar, ona çanak tutunlar ve susanlar sorumludur” diye konuştu.









100 KİŞİ İNTİHAR ETTİ

KHK’larla karartılan hayatlara değinen Yüzgeç, “OHAL döneminde çıkartılan 31 KHK ile 152 bin kamu emekçisi ihraç edilirken, 300 bin kişi güvenlik soruşturması ile ya işten atıldı ya da görevine başlatılmadı. Ayrıca, 5728 kurum kapatılarak buralarda çalışan 40 Bin çalışan işsiz bırakıldı. OHAL ile 1,5 milyondan fazla insan terör soruşturması geçirdi, 300 bin kişi gözaltına alındı, 100 bin kişi tutuklandı. Ayrıca, 6 yıldır uygulanan OHAL sürecinde 100 Kişi intihar ederek, 38 kişi Ege ve Meriç’in karanlık sularında boğularak, özellikle kanser vb. Hastalıklardan sebep ve bilmediği işlerde geçimini sağlamak için çalışırken, iş cinayetinden toplamda 1036 kişi yaşamını yitirdi. 1036 can gitti. AİHM tavsiyesi ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu nda, 126 bin başvurandan, 16 bin kişi işine iade edilirken, 80 bin kişi irtibat iltisak ve kurum kanaati gibi saçma gerekçelerle reddedildi” ifadelerini kullandı.