İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'da halk ekmek büfesi kurmasına Üsküdar Belediyesi ekipleri engel olmaya çalıştı.

Bir vatandaşın duruma tepki gösterdiği videoyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan, paylaşımında, "Halkla inatlaşmanın sonucu sandıkta görülür! Üsküdar Belediyesi’nin İBB’nin yeni Halk Ekmek büfesi kurmasını engellemesine vatandaşlar tepki gösteriyor" derken vatandaş şu sözlerle tepki gösterdi:

"YETER ARTIK ÇEKİN ELİNİZİ YAKAMIZDAN! BIRAKIN İNSANLAR UCUZ EKMEK YESİN"

"Biz de sıcak ekmek yemek istiyoruz. O zaman halk ekmek gibi 1 TL yapın ekmek fiyatlarını, bu halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. herkes gitsin büfeden alsın. Yeter artık, insanları canından bezdirdiniz. İnsanları canından ettiniz, evinden ettiniz, yurdundan ettiniz. Ben Kirazlıtepe sakiniyim, Kirazlıtepe'de evlerimizden ettiniz.





Bizi darmadağın ettiniz, yuvalarımızı dağıttınız, yeter artık. Çekin elinizi yakamızdan. Bir ekmek büfesidir, bırakın insanlar ekmeğini yesin, ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce, siz de gidip o kuyruğa bir girsenize. Yöneticiler, engel olmak isteyenler bir de siz girin şu kuyruklara. Artık bıktık. Canımızdan bezdik. Konuşuyorum, çünkü ben mağdurum. Çünkü benim evimi yıktılar, evimi darmadağın ettiler. Şimdi de ekmeğimi alıyorlar elimden."