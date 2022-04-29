Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da fabrikada patlama ve yangın: 3 ölü, 9 yaralı /29 Nisan 2022 15:10

İstanbul’da fabrikada patlama ve yangın: 3 ölü, 9 yaralı

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Anadolu yakasındaki birçok ilçeden duyulan patlama nedeniyle fabrika ve çevresinde büyük hasar oluştu.Patlama nedeniyle 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı.

Saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı.

ÜÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etmişti. İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, üç işçinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği’nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere  yer verildi:

Bugün saat 13.15'te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

 Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir.

Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz.


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