Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da fırıncılardan ekmeğe emrivaki zam /21 Ekim 2021 12:16

İstanbul’da fırıncılardan ekmeğe emrivaki zam

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2.5 lira olması için başvuruda bulundu. İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası talebi değerlendirirken, kararı beklemeyen fırıncılar zam yapmaya başladı.

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Bazı ilçelerde ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş tepki gösterdi. Fırıncı Yılmaz Özdemir, “Aslında 2.5 lira bile kurtarmıyor. 140 liraya aldığımız un şu an kaç para belli değil” dedi. Fırıncı İdris Şişman da “Şu an ekmek 2,5 lira” diye konuştu.

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi. Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı.

Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı.

“BİZE FIRSATÇI DİYORLAR AMA MECBURUZ”

Beşiktaş’ta fırın işleten İbrahim Can, “Un fiyatları çok yüksek olduğu için biz mecburiyetten zam yapıyoruz. Maliyetlerimiz düşük olursa biz neden durup dururken zam yapalım. Biz, zam yapmayı istemiyoruz ama un fiyatları yüksek olduğundan biz mecbur zam yapıyoruz. Bize fırsatçı diyorlar ama fırsatçılık yaptığımız bir durum yok. Unun torbası 200 liranın üzerinde. Bu maliyetlere nasıl kurtaracağız” dedi.

“2.5 LİRA BİLE DÜŞÜK BİR FİYAT”

Fatih’te başka bir fırıncı ise 2.5 liranın bile düşük bir fiyat olduğunu belirtti. Fırıncı Yılmaz Özdemir, “Aslında 2.5 bile kurtarmıyor. 140 liraya aldığımız un şu an kaç para belli değil”  diye konuştu.

“BAŞKAN 2,5 LİRA DEDİ”

Sarıyer’de bir fırında da ekmek 2.5 lira. Fırıncı İdris Şişman, “Şu an ekmek 2.5 lira. Başkan 2.5 lira dediği zaman 2.5 liradan satıyoruz” dedi.
İdris Şişman

İstanbul Fırıncılar Odası’nın zam kararının beklenmesi gerektiğini savunan Nevzat Aydın, “İstanbul Fırıncılar odasının kararını beklemeden yapılan zam var. Halkın yapacağı bir şey yok mecburen almak zorunda. Zaten şimdiye kadar aldığımız ekmeğin gramajını tartmıyoruz. Ara sıra ben soruyorum gramajını ama sormakla iş olmuyor” şeklinde konuştu.
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