Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da katledilen Filistinli iş insanının katilleri Romanya’da yakalandı /21 Ağustos 2024 12:40

İstanbul’da katledilen Filistinli iş insanının katilleri Romanya’da yakalandı

Kağıthane’de infaz edilen Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas’ın katil zanlısı 3 kişi Interpol işbirliği ile Romanya’da yakalandı.

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Olayla ilgili dün de 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Bold Medya'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Romanya’da yakalanan zanlıların Türkiye’ye getirileceği belirtildi.

İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kâğıthane’de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.’nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.’nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir.

Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir.

Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz.”
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